Путин призвал эффективно координировать усилия стран ЕАЭС в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин призвал страны Евразийского экономического союза повысить эффективность координации действий в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в рамках совещания о реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС.

В частности глава государства указал на важность принятия усилий в области лекарственного оборота.

«С первого января текущего года регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилами и процедурам», — подчеркнул Путин.

По его словам, на пространстве ЕАЭС общие рынки уже созданы в большинстве экономических секторов.