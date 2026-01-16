Размер шрифта
В Тверской области проходит конкурс ледяных фигур, созданных зэками

УФСИН Тверской области проводит конкурс ледяных скульптур от заключенных
УФСИН России по Тверской области

В исправительных учреждениях Тверской области проходит конкурс ледяных скульптур от заключенных. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону в группе в соцсети «Вконтакте».

Конкурс, имеющий патриотическую направленность, продлится до конца зимы.

В ведомстве подчеркнули, что большинство фигур — высотой с человеческий рост. Снежные скульптуры, подчеркнули в УФСИН Тверской области, становятся украшениями учреждений.

В одной из колоний в подготовке снежных композиций приняли участие осужденные из всех отрядов. Благодаря их стараниям на территории жилой зоны появились снежный Кремль, богатыри, матрешки, медведи и другие персонажи, сообщили в пресс-службе.

«Критериями оценки служили соответствие заданной теме, оригинальность замысла, аккуратность и мастерство исполнения. Авторы лучших снежных фигур будут поощрены руководством учреждения», — сказано в сообщении.

Как уточняется, оценивали скульптуры сотрудники колонии.

Ранее в Башкирии арестовали возможного «положенца» в криминальном мире.

