Давшего интервью Дудю историка-американиста признали иноагентом

Минюст РФ внес американиста Куриллу и активистку Курносову в реестр иноагентов
Ivan Kurilla/Facebook

Пять физических и два юридических лица внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции России.

В список попали правозащитник Алексей Табалов, американист Иван Курилла, экономист Максим Миронов, политолог Аркадий Дубнов и активистка Ольга Курносова. Также ведомство признало иностранными агентами два проекта — TV2 Media и «Люди Байкала».

Из заявления следует, что все эти лица принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Более того, они, как утверждается, распространяли недостоверные сведения о принимаемых органами власти РФ решениях и выступали против проведения специальной военной операции на Украине. В публикации уточняется, что в настоящее время Табалов, Миронов, Дубнов, Курилла и Курносова проживают за границей.

В 2024 году уехавший в США Курилла дал интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). В ходе него он, в частности, рассказал, как рекомендовал советникам победившего на выборах американского президента Барака Обамы привезти политика в Волгоград, чтобы он выступил на тему Великой Отечественной войны. Однако, по его словам, те отказались из-за того, что Волгоград раньше был Сталинградом, а они не хотели, чтобы имя американского лидера встало рядом с именем Сталина.

До отъезда в США Курилла девять лет проработал в Европейском университете в Санкт-Петербурге. В 2022 году он подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов против боевых действий на Украине, а в марте 2024-го сообщил, что его уволили.

Ранее в Государственной думе России рассказали о введении единой ставки НДФЛ для иноагентов.

