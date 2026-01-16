Размер шрифта
82-летний мужчина изнасиловал семилетнюю правнучку и получил срок 20 лет

В Казахстане 82-летний мужчина получил срок за изнасилование правнучки
В Казахстане суд вынес приговор пожилому местному жителю, который надругался над собственной правнучкой. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на местный канал.

Инцидент произошел в прошлом году. По версии следствия, 82-летний мужчина изнасиловал свою семилетнюю правнучку. Другие подробности произошедшего не уточняются.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело. Материалы суд рассматривал в закрытом режиме. В результате фигуранта приговорили к 20 годам лишения свободы.

До этого в Латвии мужчину отправили в тюрьму за насилие над дочерью. В период с 2017 по май 2023 года он неоднократно подвергал ребенка сексуальному насилию. При этом сама пострадавшая верила ему как родителю, и отец этим пользовался. В тот момент девочке не было и 16 лет.

Чтобы ребенок никому не рассказал о ситуации, мужчина угрожал отправить его в детдом. Также фигурант принимал наркотики, после чего проявлял агрессию.

Суд приговорил отца к 15 годам лишения свободы.

Ранее наркоман-педофил надругался над своей девятилетней дочерью в Тульской области.

