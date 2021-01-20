Свыше 375 тыс. доз «Спутника V» ввели в гражданский оборот на этой неделе

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в медучреждения страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в гражданский оборот уже введено свыше 375 тыс. доз препарата на текущей неделе.

По его словам, власти также продолжают наращивать поставки вакцины в российские регионы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».