Предполагаемого лидера ультраправых в США обвинили по делу о штурме Капитолия

Власти США выдвинули первое обвинение в заговоре предполагаемому лидеру ультраправой группировки Oath Keepers в связи со штурмом Капитолия. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, 65-летний Томас Эдвард Колдуэлл из Виргинии обвиняется в заговоре с целью совершения федерального преступления, а также в препятствовании официальному разбирательству, незаконном проникновении в здание с ограниченным доступом, агрессивном поведении и нарушении общественного порядка.

По данным правоохранителей, Колдуэлл участвовал в беспорядках вместе с группой из восьми-десяти человек в экипировке, украшенной символом Oath Keeper, которые «двигались организованно и практично и пробивались к толпе, собравшейся у двери в Капитолий США»

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.