Вирусолог рассказал, чем опасен южноафриканский штамм
Карина Казанцева
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Южноафриканский штамм коронавируса не влияет на тяжесть заболевания, но более заразен. Об этом рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев, пишет «Вечерняя Москва».
Как сказал Зуев, мутация легче проникает в организм и закрепляется внутри, то есть вирус становится контагиознее.
«Простыми словами, если человек чихнул и заразил трех человек, то такой вирус будет менее контагиозным, чем если бы он заразил пять-восемь человек. Подцепивший африканский штамм организм заражает большее количество людей, чем обычный ковид», — объяснил специалист.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 96 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,6 млн человек с COVID-19.
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