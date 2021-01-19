В МВД предложили дарить Конституцию при получении паспорта

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

МВД России предложило вручать новое издание Конституции получающим паспорт четырнадцатилетним гражданам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции РФ в актуальной редакции на территории РФ одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет», — говорится в сообщении.

Также основной закон предложили вручать лицам, получившим российское гражданство.

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