В МВД предложили дарить Конституцию при получении паспорта
Карина Казанцева
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МВД России предложило вручать новое издание Конституции получающим паспорт четырнадцатилетним гражданам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции РФ в актуальной редакции на территории РФ одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет», — говорится в сообщении.
Также основной закон предложили вручать лицам, получившим российское гражданство.
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