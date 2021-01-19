Найдены двое пропавших после схода лавины в КЧР

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Местонахождение двух человек, судьба которых была неизвестна после схода лавины на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, установлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Двоих нашли в поселке, они живы», — сказали в ведомстве.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае на горе Мусса-Ачитара 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.

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