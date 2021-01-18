Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае

__is_photorep_included13445828: 1

Местонахождение двух человек после схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае в Карачаево-Черкесии пока неизвестно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что их местонахождение устанавливается.

«Организована работа телефона горячей линии, всего поступило 29 звонков. Поисково-спасательные работы приостановлены по метеоусловиям (снег, ветер до 25 м/с) и будут возобновлены с наступлением светлого времени суток», — сказали в министерстве.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— До 12 пострадавших: лавина накрыла курорт в Карачаево-Черкессии

— На Домбае лыжный инструктор спас ребенка во время схода лавины

— Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Домбае остановлены до утра