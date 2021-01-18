Тело погибшего извлекли из-под лавины в Домбае

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Тело погибшего было извлечено спасателями из-под лавины, которая в понедельник сошла на горе Мусса-Ачитара, горнолыжном курорте в Домбае в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС России.

«К сожалению, в ходе поисково-спасательных работ спасатели извлекли одного погибшего», — сообщили в ведомстве.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.

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