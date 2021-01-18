Иммунитет у получивших вакцину «КовиВак» появляется на 28-й день

Иммунитет к коронавирусной инфекции появляется уже на 28-й день после вакцинации препаратом «КовиВак» центра им. Чумакова. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в правительстве в понедельник, 18 января.

По ее словам, клинические испытания подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этого препарата.

«У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета уже на 28-й день после первой вакцинации», - сказала политик.

Ранее сообщалось, что «КовиВак» может поступить в оборот в марте текущего года. Сейчас ученые завершают вторую стадию клинических испытаний, эффективность препарата проверяют на добровольцах. Препарат содержит в себе «обезвреженный» вирус, лишенный заразных свойств, но способный вызвать иммунную реакцию.

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