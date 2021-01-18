На Крещение столичный регион ожидает аномальный холод

В Московском регионе 19 января прогнозируется аномально холодная погода. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет ниже нормы на 7 градусов.

«В Крещенскую ночь можно говорить о потеплении по сравнению с понедельником, но ночью будет 21-23 градуса мороза, по области — до 26 градусов. Днем температура будет в диапазоне минус 12-14 градусов, по области - до 17 градусов», — говорится в сообщении.

Вильфанд добавил, что такой температурный фон на 7 градусов ниже нормы.

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