Бразильская фармкомпания направила запрос на срочное использование «Спутника V»

Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций запросили у Национального агентства по санитарному надзору Бразилии одобрение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление компании.

«Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Ранее в Бразилии начали производство российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» .

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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