Адвокат призвал Трампа помиловать «викинга», штурмовавшего Капитолий

Адвокат американца, который штурмовал Капитолий в костюме викинга, призвал действующего президента США Дональда Трампа помиловать своего подзащитного. Об этом информирует издание Kansas City Star со ссылкой на заявление юриста Альберта Уоткинса.

Ранее американские власти задержали и предъявили обвинения жителю штата Аризона Джейкобу Энтони Ченсли, который в наряде викинга штурмовал Капитолий 6 января.

Уоткин заявил, что Ченсли штурмовал Капитолий по приглашению Трампа, в связи с этим его можно помиловать.

«Он серьезно отнесся к бесчисленным посланиям президента Трампа. Он верил в президента Трампа», — сказал правозащитник.

Адвокат считает, что слова и приглашение главы государства должны что-то значить.

С учетом миролюбивого и исполнительного поведения господина Ченсли, было бы уместно и порядочно со стороны президента помиловать господина Ченсли и других единомышленников», — сказал он.

Юрист также обратил внимание на то, что его клиент не принимал участия в насильственных действиях в Вашингтоне и незамедлительно сдался властям, когда узнал, что его разыскивают.

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