В Москве за сутки выявили 5 534 заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Москве коронавирус нового типа выявлен у 5 534 человек, сообщает городской оперативный штаб.

При этом за день полностью вылечились от коронавирусной инфекции 6 602 пациента, скончался 81 человек, указано в сообщении.

Всего в столице с начала эпидемии зафиксировано 882 962 случаев заболевания. В общей сложности от COVID-19 умерли 12 322 пациента, вылечились 729 089 человек.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты и тд., список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москва получила почти 10 млн использованных перчаток для защиты от COVID-19

— Попова считает, что выработанные в РФ меры позволяют не говорить о локдауне

— В России выявлено почти 1,5 тысяч мутаций коронавируса