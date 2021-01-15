Попова заявила о скорой регистрации третьей вакцины от COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что третью вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о препарате, созданием которого занимается Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.
«В ближайшие дни может получить регистрационное удостоверение на свою вакцину против новой коронавирусной инфекции», — произнесла она.
Отмечается, что соответствующее заявление Попова сделала в рамках Гайдаровского форума.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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