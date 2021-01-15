Привитым от COVID-19 посоветовали воздержаться от Крещенских купаний

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев посоветовал гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, воздержаться от участия в Крещенских купаниях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, также от купания в проруби стоит воздержаться любым лицам, которые имеют подозрение на любое заболевание.

«Человек должен быть здоровым, человек должен быть вне обострения его заболевания. Безусловно, если он получил вакцину, лучше купанием пренебречь», — добавил Малышев.

Крещенские купания пройдут в рамках празднования Дня Крещения Господня 19 января.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 93,5 млн заболевших, свыше 66,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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