В комитете Госдумы по обороне не поверили в подземные военные заводы Украины

Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» усомнился в том, что власти Украины смогли построить сеть скрытых подземных заводов. По его словам, сейчас в стране нет возможностей и технологий поддерживать «хоть какое-то» производство.

«Учитывая, что российские «Кинжалы» спокойно пробивают военные бункеры, построенные еще при Советском Союзе, сложно себе представить, что киевский режим где-то под землей выстроил целую сеть предприятий, да еще сделал это так, что никто не заметил. Можно точно утверждать, что украинский ВПК(военно-промышленного комплекса. — «Газета.Ru») практически полностью разрушен, по крайней мере, на линии фронта давно уже встречается исключительно западная военная техника. У страны нет ни возможностей, ни технологий для того, чтобы вообще поддерживать хоть какое-то производство – последнюю станцию метро в Киеве открыли еще в 2013 году. А при нынешних властях сумели возвести только стеклянный мост Кличко. И тот был вскоре разрушен неумелыми действиями украинского ПВО», — сказал он.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на Mundo сообщило, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин построил на Украине сеть скрытых заводов, часть из них находится под землей. Другие же расположены на уровне земли, также некоторые из них замаскированы. По данным издания, расположение этих заводов держится в строжайшем секрете.

Ранее депутат Шеремет назвал подземные заводы Украины «бесполезной грудой металлолома».