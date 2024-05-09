Стало известно, как долгожителям удается сохранять ясный ум

Ученые из Центра по изучению болезни Альцгеймера Фонда королевы Софии в Испании обнаружили, что устойчивость долгожителей к возрастному снижению когнитивных способностей обусловлена целостностью микроструктуры белого вещества в их головном мозге. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience (JNeurosci).

В исследовании участвовали 64 долгожителя (старше 80 лет) и 55 добровольцев моложе 80 лет. Все они прошли серию тестов для оценки когнитивных способностей и ответили на вопросы о состоянии своего здоровья. Также испытуемые предоставили образцы крови для анализов и дали согласие на проведение визуализации структуры, функций и биохимических характеристик головного мозга.

Ученые установили, что когнитивные способности (в частности, эпизодическая память) долгожителей, участвовавших в исследовании, были сопоставимы с таковыми у людей на два-три десятилетия моложе. Как оказалось, защита от возрастного снижения остроты ума была обусловлена целостной структурой белого вещества головного мозга при наличии несущественных повреждений (или их отсутствии).

Также у долгожителей наблюдалась незначительная потеря массы белого вещества мозга в энторинальной коре и гиппокампе — двух участках головного мозга, которые активно участвуют в обработке и запоминании информации.

Отмечается, что белое вещество — это компонент центральной нервной системы, обеспечивающий передачу нервных импульсов от нейрона к нейрону.

Ранее были названы продукты, снижающие воспаление в организме пожилых людей.