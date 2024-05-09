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Ученые превратили опавшую листву в биодатчики с помощью лазера

ACS SCE: созданы биосенсоры из графита, полученного лазерным сжиганием листьев

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Bruno Janegitz

Бразильские ученые из Федерального университета Сан-Карлоса разработали технологию производства биодатчиков из опавших листьев с помощью углекислотного лазера. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering (ACS SCE).

Лазер выжигает на древесном листе фигуру нужной формы, а его луч в ходе пиролитического процесса превращает целлюлозу в графит.

«Мы использовали углекислотный лазер для печати интересующего рисунка на листе посредством пиролиза и карбонизации. Таким образом, мы получили электрохимический датчик для использования в определении уровней дофамина и парацетамола.

Он очень прост в эксплуатации. Капля раствора, содержащего одно из этих соединений, помещается на датчик, и потенциостат, к которому оно подключено, отображает показатели», — объяснил руководитель проекта, профессор  Бруно Янегиц.

Как показали испытания, биосенсоры из листьев оказались эффективны для обнаружения дофамина в диапазоне 10-1200 микромоль на литр, а для парацетамола рабочая концентрация составила 5-100 микромоль на литр.

Ранее российские ученые создали биодатчик переутомления человека на основе берлинской лазури.

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