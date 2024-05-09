Минобороны России показало парад глазами летчиков ВКС

Министерство обороны России выложило видеозапись с парада Победы в Москве глазами летчиков Воздушно-космических сил (ВКС). Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

«В воздушной части парада пролетели самолеты пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», — отмечается в сообщении.

Помимо них, была задействована авиация штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета российского триколора.

Согласно информации МО, пролет выполнялся на высотах до 500 м со скоростью 550 км/ч.

На видеозаписи продемонстрирован взлет авиации, полет над российской столицей и окрашивание неба дымом штурмовиками Су-25 в цвета флага России.

9 мая в Москве состоялся парад Победы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Согласно информации министерства обороны РФ, в мероприятии задействовали более 9 тыс. человек, а также 75 единиц боевой техники и авиацию. На традиционный праздник прибыли восемь иностранных лидеров, в том числе главы пяти бывших республик СССР.

Ранее сообщалось, что самый северный парад Победы состоялся на маршруте экспедиции «Чистая Арктика-Восток-77».