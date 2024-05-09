Украинские войска обстреляли село в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел по территории села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, погибла мирная жительница», — указывается в публикации.

Согласно информации губернатора, во время обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков.

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В сообщении отмечается, что в четырех частных дома в результате атаки зафиксированы различные повреждения: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Кроме того, из-за прилета загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Пожарные оперативно справились с огнем.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область.