Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские войска обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ белгородского села погибла женщина

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел по территории села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, погибла мирная жительница», — указывается в публикации.

Согласно информации губернатора, во время обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков.

В сообщении отмечается, что в четырех частных дома в результате атаки зафиксированы различные повреждения: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Кроме того, из-за прилета загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Пожарные оперативно справились с огнем.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами