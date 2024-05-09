В Курской области женщина погибла при атаке ВСУ

Жительница поселка Теткино в Глушковском районе Курской области погибла при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения», — написал чиновник.

По его словам, пострадавшую женщину доставили в Глушковскую районную больницу. Там ей оказали первую медицинскую помощь.

Старовойт также заявил, что еще один снаряд попал в местное кафе, из-за чего заведение разрушилось. Он отметил, что обошлось без пострадавших. Губернатор добавил, что власти окажут необходимую помощь собственнику.

8 мая Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат, расположенный в городе Судже Курской области. По его словам, в результате атаки никто из работников предприятия не пострадал.

В тот же день Старовойт рассказал, что ВСУ сбросили взрывное устройство на трактор, который находился в селе Троицкое в Кореневском районе Курской области. Водитель получил ранение. Он был госпитализирован.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.