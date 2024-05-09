В Госдуме назвали подземные заводы Украины «бесполезной грудой металлолома»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что скрытые и подземные заводы на территории Украины существуют и являются дополнением к производствам военно-промышленного комплекса времен СССР. По словам парламентария, российские войска уже превратили такие заводы в груду металлолома, парализовав энергетический комплекс ракетными ударами.

«Это уже состоявшийся факт и является серьезным дополнением к уже существующим еще с советских времен заглубленным производствам ВПК (военно-промышленного комплекса. — «Газета.Ru»), унаследованным от Советского Союза. Но Вооруженные силы России филигранно подошли к решению данной дилеммы, учитывая, что такие предприятия являются очень энергозатратными. Наши войска точечными ракетными ударами парализовали питающий их энергетический комплекс Украины, тем самым превратив эти военные объекты в бесполезную груду металлолома», — сказал он.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на Mundo сообщило, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин построил на Украине сеть скрытых заводов, часть из них находится под землей. Другие же расположены на уровне земли, также некоторые из них замаскированы. По данным издания, расположение этих заводов держится в строжайшем секрете.

Ранее на Украине анонсировали планы о постройке завода ядерного топлива.