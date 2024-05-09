В Белгороде отменили режим ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что на территории Белгорода и Белгородского района снят режим ракетной опасности.

«Отменен сигнал ракетной опасности», — указывается в публикации.

Уточняется, что режим опасности продлился около десяти минут.

Незадолго до этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел по территории села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Есть потери среди местного населения, зафиксированы повреждения в частных домах.

В ночь на 9 мая Белгород и Белгородский район подверглись атаке с воздуха со стороны украинской армии. Были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные здания и автомобили. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка, заявил губернатор.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область.