Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде отменили режим ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

close
100%
Shutterstock/Ireshetnikov54

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что на территории Белгорода и Белгородского района снят режим ракетной опасности.

«Отменен сигнал ракетной опасности», — указывается в публикации.

Уточняется, что режим опасности продлился около десяти минут.

Незадолго до этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел по территории села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Есть потери среди местного населения, зафиксированы повреждения в частных домах.

В ночь на 9 мая Белгород и Белгородский район подверглись атаке с воздуха со стороны украинской армии. Были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные здания и автомобили. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка, заявил губернатор.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Белгородскую область.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами