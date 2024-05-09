Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны

Лукашенко заявил, что нельзя допустить третьей мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны. Об этом он заявил на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции «Беларусь помнит» в Минске, сообщает РИА Новости.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться», — сказал глава государства.

Он также отметил, что человечество в своей истории однажды уже смогло объединиться против всеобщего зла, и это привело к Победе.

В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выразил мнение, что если Россия одержит победу над Украиной на поле боя, начнется третья мировая война.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что угроза прямого столкновения РФ и НАТО с переходом в третью мировую никогда не была такой реальной со времен Карибского кризиса.

Ранее Путин высказался о риске третьей мировой войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами