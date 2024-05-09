Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны. Об этом он заявил на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции «Беларусь помнит» в Минске, сообщает РИА Новости.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться», — сказал глава государства.

Он также отметил, что человечество в своей истории однажды уже смогло объединиться против всеобщего зла, и это привело к Победе.

В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выразил мнение, что если Россия одержит победу над Украиной на поле боя, начнется третья мировая война.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что угроза прямого столкновения РФ и НАТО с переходом в третью мировую никогда не была такой реальной со времен Карибского кризиса.

Ранее Путин высказался о риске третьей мировой войны.