Лукашенко рассказал о ядерных учениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об учениях по применению тактического ядерного оружия (ТЯО), которые пройдут в России и в которых примет участие республика. Об этом сообщает РИА Новости.

9 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия и Белоруссия приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

6 мая российское Минобороны сообщило, что Генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Ранее в Кремле объяснили, с чем связаны учения с отработкой запуска ядерного оружия.