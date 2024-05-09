Медведева показала, как тренируется в тренажерном зале

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в своем Telegram-канале новое видео.

Спортсменка сняла юмористический клип, где позабавилась тренировкой своего молодого человека, отметив, что сама уже на протяжении четырех лет не выступает в профессиональном спорте.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Сейчас Медведева выступает в ледовых шоу, а также запустила свою программу на YouTube-канале.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее фигуристка Софья Самодурова опубликовала видео подбора весеннего наряда.