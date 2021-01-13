Самолет со сработавшим датчиком отказа тормозов сел в Шереметьево

Самолет из Владивостока со сработавшим датчиком отказа тормозов сел в московском аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По данным источников, у самолета, выполнявшего рейс Владивосток – Москва, сработал датчик отказа второй тормозной системы.

Посадка прошла в штатном режиме, указано в сообщении.

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