В Новой Зеландии задержали мужчину, разбившего топором двери парламента

В Новой Зеландии полицейские задержали мужчину, который топором разбил стеклянные двери в парламент. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.

Полиция приехала к зданию после того, как очевидцы сообщили о мужчине с топором.

«Мужчина повредил стеклянные панели, но не пытался проникнуть в здание», — сообщили правоохранители.

31-летнему задержанному предъявили обвинения в умышленном нанесении ущерба и владении оружием. У мужчины, вероятно, есть психические заболевания.

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