Вирусолог: Россия находится на зимнем плато по коронавирусу

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия находится на зимнем плато по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом причин для значительного спада заболеваемости нет, поэтому говорить о победе над COVID-19 пока рано.

«У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая», — произнес он.

Альтштейн добавил, что в настоящий момент объемы вакцинации недостаточны для широкого охвата населения.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится в первую очередь для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врач раскрыл судьбу коронавируса в России в 2021 году