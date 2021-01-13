Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Греции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 49 км от города Патры с населением около 168 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

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