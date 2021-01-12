В Госдуме предлагают освободить от ЕГЭ поступающих в колледжи
В России необходимо начать поэтапный процесс отказа от единого государственного экзамена (ЕГЭ), считает лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам депутата, сдачу ЕГЭ следует сделать добровольной.
«Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ», – призвал Миронов.
Он также добавил, что сдавать ЕГЭ не нужно и тем абитуриентам, которые намерены поступать в вузы с собственными вступительными испытаниями.
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