Восемь человек погибли при пожаре в квартире в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ уточняет, что среди погибших оказался один ребенок.

Возгорание было зафиксировано в квартире на втором этаже в доме, расположенном на Рассветной улице.

На месте пожара работают пожарные.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа возможная причина пожара в доме престарелых под Тюменью

— В России выросло число погибших во время пожаров в больницах

— В Петербурге после пожара в квартире нашли мертвыми 26 собак