Восемь человек погибли при пожаре в квартире в Екатеринбурге
Ника Пикекатлет
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В Екатеринбурге в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
СМИ уточняет, что среди погибших оказался один ребенок.
Возгорание было зафиксировано в квартире на втором этаже в доме, расположенном на Рассветной улице.
На месте пожара работают пожарные.
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