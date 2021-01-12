МВБ США начнет подготовку к инаугурации Байдена на неделю раньше

И.о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что ведомство намерено начать подготовку к инаугурации избранного президента США Джо Байдена на неделю раньше. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление.

По его словам, такое решение было принято министерством на фоне «событий последней недели».

«Я распорядился, чтобы Секретная служба США начала операции по обеспечению специальных мероприятий по национальной безопасности перед инаугурацией 2021 года», — сказал Вулф.

Он также уточнил, что подготовка начнется в среду, 13 января, и продолжится до вторника, 19 января. И. о. главы ведомства подчеркнул, что координация будет организована на местном и федеральном уровнях.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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