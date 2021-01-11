В Курске учительница умерла во время урока
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В одной из школ Курска на уроке умерла учительница. Об этом сообщает администрация города.
Инцидент произошел в школе №53. Педагог по информатике скончалась во время урока.
«Прибывшие на место врачи приложили все усилия, оказывая первую медицинскую помощь. Педагога спасти не удалось», — уточнили в мэрии.
Причины смерти женщины не сообщаются. Администрация Курска и городской комитет образования выразили соболезнования родным и близким педагога.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Архангельске школьник умер на перемене