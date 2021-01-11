Поезда на Арбатско-Покровской линии московского метро следуют по графику
Иван Акимов
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Поезда на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена следуют по графику.
Об этом сообщили в понедельник утром в пресс-службе столичной «подземки».
Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов от станции «Курская» до станции «Киевская». Делалось с это с целью проверки инфраструктуры.
В итоге диагностика была проверена без остановки движения.
В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме.