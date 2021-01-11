Поезда на Арбатско-Покровской линии московского метро следуют по графику

Поезда на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена следуют по графику.

Об этом сообщили в понедельник утром в пресс-службе столичной «подземки».

Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов от станции «Курская» до станции «Киевская». Делалось с это с целью проверки инфраструктуры.

В итоге диагностика была проверена без остановки движения.

В настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме.