Около 100 млн записей персональных данных россиян «утекло» в 2020 году

Порядка 100 млн записей персональных данных и платежной информации россиян «утекло» в сеть в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании InfoWatch.

Там сообщили, что всего, по предварительным данным, в мире за год утекло около 11 млрд записей персональных данных и платежной информации.

Уточняется, что в России в 2020 году чаще всего обнаруживали утечки информации в хайтек-индустрии, сфере финансов и госсекторе.

Основными виновниками утечек в РФ были сотрудники компаний — на их долю приходится около 80% всех нарушений, говорится в исследовании. Более того, зафиксирован рост доли утечек, вызванных умышленными действиями персонала — таких случаев было примерно три четверти.

Наибольшая утечка данных в мировом масштабе из одной компании связана с социальным сервисом Whisper, тогда были скомпрометированы все персональные данные со дня основания ресурса в 2012 году — более 900 млн записей. Сервис микроблогов Weibo в результате хакерской атаки лишился персональных данных свыше 538 млн подписчиков. Косметическая компания Estee Lauder «забыла» на облачном сервисе более 440 млн записей.

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