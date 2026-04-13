В Совфеде прокомментировали проигрыш Орбана на выборах

Косачев: выборы в Венгрии не защитят ЕС от стратегического поражения в будущем

Проигрыш премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах – «тактический выигрыш Брюсселя», который не защищает ЕС от «стратегического поражения» в будущем. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

По словам сенатора, после проигрыша Орбана для ЕС наступает «идеальный шторм», так как сейчас Брюсселю придется искать €90 млрд для выдачи кредита Украине, и эти деньги возьмут «из карманов налогоплательщиков, которым происходящее нравится всё меньше». Также цены на коммунальные услуги и на топливо на заправках будут только расти, а ссора Европы с США будет «будоражить НАТО», отметил Косачев.

«В итоге антиевропейская экономика, «диверсифицированная» под США, будет под давлением антироссийской политики только усугублять проблемы объединенной Европы, и Венгрия здесь — тактический выигрыш Брюсселя в настоящем, никак не защищающий его от стратегического поражения в будущем. Орбан уходит, проблемы остаются, более того — нарастают снежным комом», — отметил он.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, которые выиграла оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая политиком Петером Мадьяром. По результатам 93,42% обработанных голосов «Тиса» предварительно получит 138 кресел в парламенте страны, а «Фидес» — 54. Орбан признал поражение на выборах и поздравил Мадьяра с победой. При этом Орбанзаверил своих избирателей, что партия «Фидес продолжит работать для страны, будучи в оппозиции.

Мадьяр обратился к президенту страны Тамашу Шуйоку с призывом уйти в отставку. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с поражением Орбана Венгрия вернется на европейский путь.

