Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде прокомментировали проигрыш Орбана на выборах

Косачев: выборы в Венгрии не защитят ЕС от стратегического поражения в будущем
Алексей Филиппов/РИА Новости

Проигрыш премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах – «тактический выигрыш Брюсселя», который не защищает ЕС от «стратегического поражения» в будущем. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

По словам сенатора, после проигрыша Орбана для ЕС наступает «идеальный шторм», так как сейчас Брюсселю придется искать €90 млрд для выдачи кредита Украине, и эти деньги возьмут «из карманов налогоплательщиков, которым происходящее нравится всё меньше». Также цены на коммунальные услуги и на топливо на заправках будут только расти, а ссора Европы с США будет «будоражить НАТО», отметил Косачев.

«В итоге антиевропейская экономика, «диверсифицированная» под США, будет под давлением антироссийской политики только усугублять проблемы объединенной Европы, и Венгрия здесь — тактический выигрыш Брюсселя в настоящем, никак не защищающий его от стратегического поражения в будущем. Орбан уходит, проблемы остаются, более того — нарастают снежным комом», — отметил он.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, которые выиграла оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая политиком Петером Мадьяром. По результатам 93,42% обработанных голосов «Тиса» предварительно получит 138 кресел в парламенте страны, а «Фидес» — 54. Орбан признал поражение на выборах и поздравил Мадьяра с победой. При этом Орбанзаверил своих избирателей, что партия «Фидес продолжит работать для страны, будучи в оппозиции.

Мадьяр обратился к президенту страны Тамашу Шуйоку с призывом уйти в отставку. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с поражением Орбана Венгрия вернется на европейский путь.

Ранее в Совфеде заявили о распаде Запада на две части после проигрыша Орбана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
