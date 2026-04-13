Минюст США пригрозил покупателям иранской нефти

Министерство юстиции США будет преследовать любую сторону, покупающую или продающую иранскую нефть, которая находится под американскими санкциями. Об этом заявил исполняющий обязанности главы минюста — генерального прокурора США Тодд Бланш в соцсети Х.

«Министерство юстиции будет решительно преследовать в судебном порядке любого, кто покупает или продает иранскую нефть», — предупредил он.

В начале апреля президент США признался, что он без колебаний забрал бы иранскую нефть при наличии выбора. Однако фактор общественного мнения в США заставляет его сомневаться в целесообразности такого шага. По словам американского лидера, если бы выбор был за ним, он забрал бы нефть, которая «там лежит и ждет, когда ее возьмут».

До этого глава Белого дома сообщил, что к США направляется огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, чтобы загрузиться самой «лучшей и сладкой» нефтью в мире. Он утверждает, что у Соединенных Штатов больше нефти, чем у двух следующих крупнейших нефтяных экономик вместе взятых (Россия и Саудовская Аравия), и она более высокого качества.

Ранее сообщалось, что США заблокируют суда в портах Ирана.