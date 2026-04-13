Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Бизнес

Минюст США пригрозил покупателям иранской нефти

Минюст США пообещал преследовать всех, кто покупает и продает иранскую нефть
Norlys Perez/Reuters

Министерство юстиции США будет преследовать любую сторону, покупающую или продающую иранскую нефть, которая находится под американскими санкциями. Об этом заявил исполняющий обязанности главы минюста — генерального прокурора США Тодд Бланш в соцсети Х.

«Министерство юстиции будет решительно преследовать в судебном порядке любого, кто покупает или продает иранскую нефть», — предупредил он.

В начале апреля президент США признался, что он без колебаний забрал бы иранскую нефть при наличии выбора. Однако фактор общественного мнения в США заставляет его сомневаться в целесообразности такого шага. По словам американского лидера, если бы выбор был за ним, он забрал бы нефть, которая «там лежит и ждет, когда ее возьмут».

До этого глава Белого дома сообщил, что к США направляется огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, чтобы загрузиться самой «лучшей и сладкой» нефтью в мире. Он утверждает, что у Соединенных Штатов больше нефти, чем у двух следующих крупнейших нефтяных экономик вместе взятых (Россия и Саудовская Аравия), и она более высокого качества.

Ранее сообщалось, что США заблокируют суда в портах Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
