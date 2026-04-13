Стало известно о решении властей Украины, принятом сразу после проигрыша Орбана

Власти Украины отменили рекомендации своим гражданам воздержаться от поездок в Венгрию в связи с победой лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он написал, что избирательная кампания, которая якобы была переполнена манипуляциями в отношении Украины, позади. А это значит, что теперь украинцы могут вновь совершать поездки в Венгрию.

«Утратили свою остроту повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения», — написал Сибига.

Он также выразил надежду на «нормализацию отношений» Киева с новым руководством Венгрии. По его словам, результаты выборов «ознаменовали поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды».

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте. Нового премьера должны выбрать в течение 30 дней.

После победы на парламентских выборах Петер Мадьяр заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

