Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Стало известно о решении властей Украины, принятом сразу после проигрыша Орбана

Сибига: власти Украины отменили рекомендации воздержаться от поездок в Венгрию
Marton Monus/Reuters

Власти Украины отменили рекомендации своим гражданам воздержаться от поездок в Венгрию в связи с победой лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он написал, что избирательная кампания, которая якобы была переполнена манипуляциями в отношении Украины, позади. А это значит, что теперь украинцы могут вновь совершать поездки в Венгрию.

«Утратили свою остроту повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения», — написал Сибига.

Он также выразил надежду на «нормализацию отношений» Киева с новым руководством Венгрии. По его словам, результаты выборов «ознаменовали поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды».

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте. Нового премьера должны выбрать в течение 30 дней.

После победы на парламентских выборах Петер Мадьяр заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европе предрекли войну с Россией после проигрыша Орбана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
