Названы города с подешевевшими новыми квартирами

«Поиск Яндекса по квартирам»: новые однушки в марте больше всего подешевели в Петербурге

В марте однокомнатные квартиры в новостройках городов-миллионников стали доступнее, а заметнее всего цены снизились в Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске и Казани. Об этом свидетельствуют данные «Поиска Яндекса по квартирам», которые поступили в ответ на запрос «Газеты.Ru».

Сильнее всего в сегменте однокомнатных квартир цены снизились в Санкт-Петербурге — на 4,7%, до 11,1 млн рублей. В Москве медианная стоимость таких квартир уменьшилась на 1,4%, до 22,6 млн рублей. Такое же снижение было зафиксировано в Челябинске, где показатель составил 6,5 млн рублей, и в Казани — до 11,3 млн рублей. В среднем по всем мегаполисам медианная полная стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке в марте составила 8,2 млн рублей, снизившись за месяц на 0,6%.

В сегменте двухкомнатных квартир снижение медианной полной стоимости произошло в трех мегаполисах. Наиболее заметно цены просели в Санкт-Петербурге — на 3,3%, до 20,6 млн рублей. В Ростове-на-Дону двухкомнатные квартиры подешевели на 2,5%, до 9,4 млн рублей, а в Москве — на 1,5%, до 29,7 млн рублей. Двухкомнатные квартиры по стране в среднем подешевели на 0,3%, до 11,6 млн рублей.

Трехкомнатные квартиры в новостройках в марте подешевели в четырех из 16 мегаполисов, а наиболее заметное снижение было зафиксировано в Омске — на 8,1%, до 11,9 млн рублей. В Ростове-на-Дону такие квартиры стали дешевле на 3,8%, до 11 млн рублей, в Казани — на 1,4%, до 18,8 млн рублей.

Стоимость трехкомнатных квартир по стране в среднем не изменилась и осталась на уровне 15,1 млн рублей.

