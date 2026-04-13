Россиянку будут судить из-за внука, который разбился на тюбинге

Во Владивостоке бабушку будут судить за то, что ее внук разбился на тюбинге
Во Владивостоке перед судом предстанет женщина, внук которой врезался в дерево на тюбинге и разбился. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Приморья сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в феврале на улице Карьерной. Ребенок катался с горки на тюбинге, врезался в дерево и получил тяжелую черепно-мозговую травму. На место прибыла бригада скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось .Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Согласно обвинению, двоюродная бабушка ребенка добровольно взяла на себя обязанность заботиться о его здоровье, однако не пресекла катание мальчика с горки в лесу. По версии следствия, из-за преступной небрежности женщина допустила, что ребенок ударился головой о дерево. Материалы дела направлены в суд.

Ранее под Оренбургом женщина и ребенок не выжили, скатившись на санках в овраг.

 
