People: задержанная за пьяное вождение Бритни Спирс сама поместила себя в больницу
PA/Global Look Press

Певица Бритни Спирс, задержанная ранее за вождение в нетрезвом виде, сама поместила себя в лечебное учреждение. Об этом сообщает издание People со ссылкой на представителя артистки.

«Бритни предпримет правильные шаги и последует закону и, надеемся, это станет первым шагом к давно необходимым в жизни Бритни переменам», — цитирует издание слова представителя.

По словам собеседника издания, задержание Спирс было досадным и «совершенно непростительным» инцидентом.

Бритни Спирс доставили в полицейский участок в наручниках в ночь на 5 марта и освободили в районе 6 утра. Ее подозревают в употреблении наркотиков и алкоголя перед тем, как сесть за руль. В документах, подтверждающих задержание, профессия звезды указана как «знаменитость». Суд по поводу вождения в нетрезвом виде должен состояться 4 мая.

В 2008 году Бритни была передана под опеку отца — Джейми Спирса — из-за своего психического состояния. Джейми был назначен ее опекуном и занимался всеми личными и финансовыми делами Бритни Спирс, пока в 2021 году певицу не признали дееспособной.

Ранее Бритни Спирс продала свои песни за $200 млн.

 
