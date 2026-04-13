Администраторов трех Telegram-каналов заподозрили в манипулировании фондовым рынком

Сотрудники ФСБ в ходе совместной операции со Следственным комитетом (СК) и МВД пресекли деятельность троих граждан, которые манипулировали ценными бумагами на Московской бирже с помощью Telegram-каналов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ (1985 г. р., 1997 г. р., 1998 г. р.), организаторов Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ», причастных к системному манипулированию российским фондовым рынком», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в период с 2023 по 2024 год фигуранты влияли на стоимость ценных бумаг, чтобы совершать обратные операции по искусственно сформировавшейся цене. В своих Telegram-каналах они также призывали приобретать и продавать активы, что значительно меняло котировки ценных бумаг на рынке.

В ФСБ утверждают, что в результате 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело о манипулировании рынком акций на Московской бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).

Ранее суд изъял в доход государства активы экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд рублей.