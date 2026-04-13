Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Администраторов трех Telegram-каналов заподозрили в манипулировании фондовым рынком

ФСБ: пресечена деятельность троих граждан РФ, манипулировавших ценными бумагами
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ в ходе совместной операции со Следственным комитетом (СК) и МВД пресекли деятельность троих граждан, которые манипулировали ценными бумагами на Московской бирже с помощью Telegram-каналов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ (1985 г. р., 1997 г. р., 1998 г. р.), организаторов Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ», причастных к системному манипулированию российским фондовым рынком», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в период с 2023 по 2024 год фигуранты влияли на стоимость ценных бумаг, чтобы совершать обратные операции по искусственно сформировавшейся цене. В своих Telegram-каналах они также призывали приобретать и продавать активы, что значительно меняло котировки ценных бумаг на рынке.

В ФСБ утверждают, что в результате 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело о манипулировании рынком акций на Московской бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).

Ранее суд изъял в доход государства активы экс-депутатов Кубани на 81,5 млрд рублей.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!