В США сделали неутешительный прогноз из-за блокады Ормузского пролива

FT: блокада Ормузского пролива приведет к нехватке топлива и скачкам цен на нефть
Блокада Ормузского пролива со стороны США приведет к нехватке топлива. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на прогнозы американских чиновников и бывших дипломатов.

«Полное закрытие пролива приведет к еще большему росту цен на нефть, чем раньше, и усилит давление на США со стороны международного сообщества», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что новая операция США против Ирана еще сильнее дестабилизирует мировые энергетические рынки.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!