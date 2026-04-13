В Красноярском крае стая собак напала на девочку на детской площадке

В Диксоне пятилетняя девочка попала в больницу после нападения собак

В Красноярском крае пятилетний ребенок серьезно пострадал во время нападения собак. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в поселке городского типа Диксон. По предварительным данным, отец оставил дочь играть на детской площадке, а сам на несколько минут отлучился в магазин.

Пока его не было, бездомные собаки напали на ребенка. На это обратил внимание прохожий и спугнул животных.

«После первой помощи в амбулатории ребенка санитарной авиацией доставили в межрайонную больницу», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего прокуроры организовали проверку. Специалисты выяснят, контролировали ли профильные органы ситуацию с отловом бродячих животных.

Отмечается, что еще в 2024 году местную администрацию обязали отловить собак, но решение суда не исполнили. В начале 2026 года по требованию прокуратуры организовали конкурс для профильных компаний.

