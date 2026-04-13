Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

В Красноярском крае стая собак напала на девочку на детской площадке

В Диксоне пятилетняя девочка попала в больницу после нападения собак
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Красноярском крае пятилетний ребенок серьезно пострадал во время нападения собак. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в поселке городского типа Диксон. По предварительным данным, отец оставил дочь играть на детской площадке, а сам на несколько минут отлучился в магазин.

Пока его не было, бездомные собаки напали на ребенка. На это обратил внимание прохожий и спугнул животных.

«После первой помощи в амбулатории ребенка санитарной авиацией доставили в межрайонную больницу», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего прокуроры организовали проверку. Специалисты выяснят, контролировали ли профильные органы ситуацию с отловом бродячих животных.

Отмечается, что еще в 2024 году местную администрацию обязали отловить собак, но решение суда не исполнили. В начале 2026 года по требованию прокуратуры организовали конкурс для профильных компаний.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
