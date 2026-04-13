«Зенит» установил два антирекорда в матче с «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» установил два антирекорда на стадионе «Газпром Арена» по итогам домашнего матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом пишет Opta.

Согласно статистике, игроки «Зенита» нанесли пять ударов за игру. Ранее худший показатель на своем поле в чемпионате России составлял семь ударов. Также «Зенит» набрал всего 0,32 ожидаемого гола (xG). Предыдущее минимальное значение равнялось 0,35.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет. На 78-й минуте судья Сергей Карасев после подсказки VAR показал Педро красную карточку за попадание шипами в ногу капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

