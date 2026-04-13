Овечкин ответил, провел ли он последний домашний матч в НХЛ

Овечкин заявил, что не думает о возможном последнем домашнем матче в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после встречи с «Питтсбург Пингвинз» ответил, была ли эта игра последним домашним матчем.

«Мы сейчас боремся за место в плей-офф. Я не думаю о том, что будет завтра или через неделю. Мы просто должны сосредоточиться на игре», — заявил Овечкин.

В ночь на 12 апреля «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Это вторая победа столичного клуба над «Питтсбургом» за последние двое суток.

Шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56-я и 58-я). Овечкин провел на льду 16 минут, нанес три броска в створ, заблокировал один бросок, применил пять силовых приемов и отдал голевую передачу.

Матч стал 100-м в очном противостоянии Овечкина и капитана «пингвинов» Сидни Кросби (с учетом плей-офф). На стартовом вбрасывании Овечкин вышел против Кросби.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

Ранее фанаты попросили Овечкина остаться еще на один сезон НХЛ.